Волынец напомнила о правилах получения выплат по уходу за детьми-инвалидами

Россияне, которые ухаживают за нетрудоспособными гражданами, детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1-й группы, имеют право на ежемесячные выплаты. Об их размере и порядке получения напомнила детский омбудсмен по Татарстану Ирина Волынец.

По словам омбудсмена, выплаты производятся согласно указу президента РФ и постановлению правительства. Они положены родителям или усыновителям, опекунам или попечителям, а также другим лицам, которые ухаживают за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства 1-й группы.

Ее размер для родителя (усыновителя) или опекуна (попечителя) составляет 10 000 рублей в месяц, для других лиц — 1200 рублей.

Ежемесячную выплату может получать только один неработающий трудоспособный человек. Она устанавливается в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы, за которым производят уход, подчеркнула Волынец.

Выплату назначают с того месяца, когда человек, который ухаживает за инвалидом, обратился с заявлением для ее получения.

«Период ухода засчитывается лицу, осуществляющему уход за инвалидом 1-й группы, ребенком-инвалидом и лицом, достигшим возраста 80 лет, в страховой стаж в размере 1,8 пенсионного коэффициентов за каждый год ухода», — отметила Волынец.

Пенсионеры и те, кто получает пособие по безработице, не имеют права на компенсационную и ежемесячную выплату, потому что уже получают пенсию или пособия по безработице.

«Компенсационная и ежемесячная выплаты производятся вместе с пенсией, назначенной нетрудоспособному гражданину, ребенку-инвалиду или инвалиду с детства первой группы», — уточнила она.

Уполномоченный обратила внимание, что если человек, который ухаживал за инвалидом, прекратил уход, вышел на работу, начал получать пенсию или пособие по безработице, он обязан по закону в течение пяти дней сообщить об этом в Пенсионный фонд России.

«В противном случае ему придется вернуть в ПФР неправомерно полученные денежные средства», — заключила омбудсмен.