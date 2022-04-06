Володин заявил, что Россия выполнит финансовые обязательства, несмотря на санкции США

Россия способна выполнить свои финансовые обязательства, несмотря на санкции США, — средств на счетах достаточно, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня в Telegram-канале.

Реакцию Минфина США на укрепление рубля Володин назвал истерикой. К этому привели, по его словам, грамотные действия президента РФ Владимира Путина — расчет за газ с недружественными странами в рублях и планы расширить перечень товаров для рублевой торговли.

«План Вашингтона не удался. „Адские“ санкции не сработали. Рассчитывали обвалить экономику, парализовать банковскую систему России. Не получилось», — написал Володин.

Минфин США запретил России оплачивать госдолг из резервов на замороженных счетах, однако у страны есть средства, которых хватит для выполнения обязательств в полном объеме даже в условиях санкций, отметил спикер.

Еще в середине марта министр финансов России Антон Силуанов предупреждал, что у России есть все необходимое для обеспечения своего внешнего долга — деньги на валютных счетах и возможность платить в рублях.