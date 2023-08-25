Деньги 25 августа 2023, 09:35 Володин указал на лидирующие позиции России в мировой экономике Спикер ГД Володин: Россия вошла в пятерку мировых экономических лидеров Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Россия смогла опередить Германию по экономическим показателям. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале.

Политик поделился с читателями списком крупнейших экономик мира по данным Всемирного банка. Он сообщил, что российская экономика вошла в пятерку лидеров.

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«Вызовы сделали нас сильнее. Но многое еще предстоит», — отметил Володин.

Он согласился с президентом России Владимиром Путиным по вопросу необходимости создания проактивной модели экономики предложения, которая будет формировать спрос.

«Для ее построения требуется поддерживать отечественного производителя, укреплять технологический суверенитет, создавать новые современные индустриальные мощности и отрасли передовых технологий», — сообщил политик.

Володин добавил, что в октябре состоятся большие парламентские слушания по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Ранее спикер ГД назвал ключевой проблемой Польши проамериканскую политику страны. По словам Володина, жители государства не поддержали власти по вопросам в отношении Украины.