Деньги 15 августа 2023, 08:36 Володин сравнил российскую экономику с советской Спикер Госдумы Володин: Россия обеспечила себе продовольственную безопасность РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия, в отличие от СССР, обеспечила собственную продовольственную безопасность и поставила рекорд продаж зерна в другие страны. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что в этом отношении страна опередила Советский союз.

Развитие России, по его словам, часто сравнивали с ситуацией в СССР. Однако по такому показателю, как обеспечение продовольствием, она обошла его. С середины 70-х годов Советский Союз закупал зерно в других странах, и в 1985 года импортировал максимальный объем — 47 миллионов тонн. Вячеслав Володин заявил, что все изменилось.

Реклама

«Сейчас ситуация иная. Наша страна не только обеспечила свою продовольственную безопасность, но и экспортирует зерно в другие государства», — заявил он.

В период с июля 2022 года по июнь текущего российские производители поставили рекорд — продали 60 миллионов тонн зерна на 41 миллиард долларов. Вячеслав Володин заявил, что это больше, чем от поставок оружия. Председатель Госдумы сообщил, что оставшиеся проблемы обсудят на выездном совещании в Тверской области по вопросам агропромышленного комплекса.

Россия отказалась от участия в зерновой сделке, но исполнит свои обязательства перед африканскими странами, заявили в МИД. Замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что переговоры по этому поводу уже прошли.