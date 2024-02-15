Деньги 15 февраля 2024, 08:42 Володин анонсировал закон о правиле «второго лишнего» при госзакупках Председатель ГД Володин: производителям РФ нужны преимущества при госзакупках Unsplash

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В России введут новые меры поддержки бизнеса. Организаторов госзакупок обяжут отдавать предпочтение отечественным производителям. Закон о правиле «второго лишнего» анонсировал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«У отечественного производителя должны быть преимущества при госзакупках. <…> Принятый закон предоставит отечественным производителям дополнительные преференции при закупках, что позволит развивать производство, создавать новые рабочие места», — сказал он.

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Законопроект разработали по поручению президента России. Вячеслав Володин сообщил, что его обсудят с кабмином, бизнесом и примут до конца весенней сессии.

По словам председателя нижней палаты, для российских производителей предусмотрели новые меры поддержки. Одна из них — введение правила «второго лишнего». Он объяснил, что при участии в госзакупках одновременно зарубежных и отечественных поставщиков преимущество отдадут последним.

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