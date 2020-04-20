«Волнение скоро сойдет на нет». Экономист рассказал, как ОПЕК+ решит ценовую лихорадку нефти

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в интервью «360» сообщил, что в ближайшие дни, не стоит ли ожидать паники, потому что лихорадка затронула фьючерсы. Сама нефть не обесценилась на столько.

«Я не думаю, что будет какая-то паника. Ну, или будет какая-то маленькая, и она быстро, в течение дня, стабилизируется. Потому что, то что сейчас происходит на рынке нефти — это на рынке бумажной, а не физической нефти — на рынке фьючерсов. Если мы посмотрим на полугодовые, годовые фьючерсы, то они стоят нормально для текущей ситуации 20-30 долларов в плюсе. Поэтому глобально ничего не произойдет», — уточнил Шабанов.

По поводу российской марки Urals, цена на которую упала до -2 долларов за баррель, эксперт сказал: «опять же нужно понимать, что это не стоимость реальной нефти, это стоимость „бумажной нефти“».

Это то, что торгуется спекулянтами, если по-простому. Торгуется на рынках. В глобальном смысле это не скажется. В мае вообще начнет работать ОПЕК+, постепенно и запасы стабилизируются и количество нефти на рынке. Волнение сойдет скоро на нет Антон Шабанов

Ранее стоимость фьючерса нефти марки WTI с поставкой в мае упала до экстремально низкого значения. Баррель нефти стоил 0 долларов. Но, оказалось, что и это не конец. После этого произошло, действительно, историческое падение до -37,6 доллара, то есть на 300%.

Из-за пандемии коронавируса крупнейшие экономики мира встали, это привело к резкому снижению спроса на сырье. В США все нефтяные резервуары почти заполнены. Это и обрушило цену на нефть. Вслед за WTI начала падать и цена на Brent, сейчас она опустилась до 25,5 доллара.

Также стало известно, что Саудовская Аравия собралась сократить добычу в самое ближайшее время, раньше оговоренного новой сделкой ОПЕК+ срока.

Такое решение рассматривается после того, как стоимость американской нефти WTI с поставкой в мае достигла отрицательных значений, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.