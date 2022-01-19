Волна штамма «омикрон» замедлит снижение безработицы по всему миру

Волна распространения штамма коронавируса «омикрон» замедлит снижение безработицы по всему миру. Такие прогнозы сделала Международная организация труда (МОТ) в своем докладе «Перспективы занятости и социальной защиты в мире: тенденции-2022», ими поделился «Коммерсант».

По мнению экспертов объединения, показатели мирового рынка труда вряд ли придут к своим допандемийным значениям раньше 2023 года. В нынешнем году уровни занятости и безработицы, как и раньше, будут хуже, чем в 2019 году. Это может произойти из-за того, что работодатели и все остальные находятся в неопределенности из-за нового штамма и волны заболеваний, вызванной им.

Эксперты напомнили, что кризис занятости возник в пандемию из-за ограничительных мер, которые спровоцировали паузу в работе сразу нескольких сфер экономики, связанных с питанием, развлечениями и так далее. Число рабочих мест за 2020 год в странах ОЭСР уменьшилось на 20 миллионов, уровень безработицы поднялся на 2%.

В самый первый год работу в России потеряли около миллиона человек, но рынок вернулся к допандемийным значениям уже к середине 2021 года.