Volkswagen предложил 200 сотрудникам добровольно уволиться с компенсацией

Работникам контрактной сборки Volkswagen/Skoda на базе группы ГАЗ в Нижнем Новгороде предложили добровольно уволиться. Согласившимся пообещали компенсацию, сообщил «Коммерсант».

Производство находится в простое с марта из-за санкций против ГАЗ. В компании отчаялись возобновить производство, поэтому решили распустить команду. На линии работали порядка 200 человек. Им предложили уйти, расторгнув трудовые договоры по соглашению сторон, за выплату до шести окладов.

При этом работников поторапливают. Один из профсоюзов Volkswagen в России сообщил, что сумму за полгода выплатят за уход до 17 июня. Тем, кто затянет с решением до 29 июня, перечислят только пять окладов.

Представители «Фольксваген Груп Рус» подтвердили эту информацию. Компания предложила желающим уволиться выходной пакет, в который вошла денежная компенсация и медицинская страховка сроком до конца 2022 года, а также, если это применимо, личное IT-оборудование.