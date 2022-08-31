Волгоград занял одну из лидирующих позиций по тратам на детей

Волгоградская область вошла в топ-10 самых дорогих регионов по затратам на ребенка. На каждого из детей в среднем приходится тратить по 13,7 тысячи рублей. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на Финансовый университет при правительстве РФ.

При этом по России в среднем такой показатель составляет 11,3 тысячи рублей. Помимо Волгограда, в список вошли Тюмень, Москва, Хабаровск, Липецк, Челябинск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пенза и Санкт-петербург. Самые большие статьи расходов — отдых и лечение и оздоровление. Кроме того, немало денег отнимают и кружки.