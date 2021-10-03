Военные расходы в России превысят 3,5 триллиона рублей в 2022 году

Расходы на оборону в России в 2022 году вернутся на допандемийный уровень и будут выше, чем расходы на экономику. Об этом сообщил РБК со ссылкой на проект бюджета на предстоящие три года.

В пояснительной записке к главному финансовому документу страны говорится, что на оборону в следующем году будет потрачено более 3,5 триллиона рублей или почти 15% общих расходов.

Расходы по разделу «Национальная экономика» составят около 3,4 триллиона рублей. Больше всего средств выделят на социальную политику. В 2022 году расходы по этому направлению составят свыше 5,8 триллиона рублей.

В прошлом году траты на экономику впервые с 2014 года оказались выше военного бюджета. Тогда на фоне пандемии была одобрена оптимизация госпрограммы вооружений через сокращение ее расходов на 5%. В то же время расходы на оборону в реальном выражении были стабильны.

В 2022 году в рамках расходов на экономику планируется выделение дополнительные субсидий российским компаниям для создания электронной компонентной базы, развитие радиоэлектронной промышленности, а также проведение работ в области средств производств электроники.