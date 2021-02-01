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    01 февраля 2021, 17:17

    Военные медики получат деньги за работу с больными COVID-19

    Анатолий Минкин

    Единовременную выплату в размере 68 811 рублей получат медики из Вооруженных сил, структур МВД, ФСИН, Росгвардии и противопожарной службы за работу с больными коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
    Военные медики получат деньги за работу с больными COVID-19

    Деньги могут получить врачи, которые в работали с больными COVID-19 в стационаре, а также те, кто доставлял пациентов с ковидом на место для оказания медицинской помощи.

    Согласно тексту указа, основанием для выплаты средств является заражение коронавирусом от пациента, что привело к освобождению от основных обязанностей.

    «Размер предусмотренной настоящим указом единовременной выплаты составляет 68 811 рублей», — говорится в документе.

    Указ вступает в силу 1 февраля 2021 года. Он распространится на все случаи заражения, которые произошли с 1 марта 2020 года.

    Гражданские врачи получают дополнительные выплаты за работу в красных зонах. По итогам прошлого года на эти цели направили более 21 миллиарда рублей. За работу во время новогодних праздников имеющие дело с больными коронавирусной инфекцией медики получили выплаты в двойном размере.