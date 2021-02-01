Военные медики получат деньги за работу с больными COVID-19

Деньги могут получить врачи, которые в работали с больными COVID-19 в стационаре, а также те, кто доставлял пациентов с ковидом на место для оказания медицинской помощи.

Согласно тексту указа, основанием для выплаты средств является заражение коронавирусом от пациента, что привело к освобождению от основных обязанностей.

«Размер предусмотренной настоящим указом единовременной выплаты составляет 68 811 рублей», — говорится в документе.

Указ вступает в силу 1 февраля 2021 года. Он распространится на все случаи заражения, которые произошли с 1 марта 2020 года.

Гражданские врачи получают дополнительные выплаты за работу в красных зонах. По итогам прошлого года на эти цели направили более 21 миллиарда рублей. За работу во время новогодних праздников имеющие дело с больными коронавирусной инфекцией медики получили выплаты в двойном размере.