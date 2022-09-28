Водка подорожает в России | 360°

Деньги 28 сентября 2022, 05:09 Поделиться Telegram

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Viber Водка подорожает в России

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Стоимость водки в России вырастет. Причина этого заключается в повышении акцизов и инфляции. Такой информацией поделился президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Об этом сообщило ИА НСН.

Минимальная стоимость водки составит 281 рубля за полулитровую бутылку. Цена за бутылку коньяка возрастет с 480 до 517 рублей. По словам Кесарева, подобные меры помогут избежать продажи нелегальной алкогольной продукции.

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«С 2023 года акциз повышается на 4%, кроме того, из-за инфляции в этом году бутылка, этикетка, пробка и логистика стали стоить гораздо дороже. Учитывая увеличение себестоимости и после тщательных ее подсчетов, было предложено поднять МРЦ на 6,9%», — пояснил эксперт.

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