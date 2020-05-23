Водитель скорой помощи в Мурманске пожаловался на надбавку в 229 рублей. Это объяснили ошибкой

В министерстве здравоохранения Мурманской области уточнили, что данные в расчетном листе указаны с ошибкой «в связи с техническим сбоем». Ответственных за некорректные цифры пообещали наказать, применив «дисциплинарное взыскание».

Также в ведомстве пояснили, что провели перерасчет, после которого водитель получит 35749 рублей.

Ранее стало известно, что председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс выступил против раздачи денег всем жителям страны. Нужно помочь только тем, кто в этом сильнее всех нуждается, уверен глава компании. Он считает, что если всем без разбора выделить по 20 тысяч рублей, то государство потратит два триллиона. А потом может наступить вторая волна, и помощь потребуется многим, в том числе и врачам. При таком «разбазаривании» медики могут остаться без надбавок за свою работу, убежден Чубайс.

Также в Московской области начали постепенно смягчать ограничения, которые вводили из-за коронавируса. При этом усилили масочный режим. Штраф за отсутствие маски в общественных местах для жителей Подмосковья составит четыре тысячи рублей.