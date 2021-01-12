Перечислены самые эффективные способы инвестирования во время пандемии

В 2020 году розничные инвесторы получили наибольшую выгоду от вложения средства в криптовалюту, золото и акции зарубежных предприятий. Наименее полезным оказался рублевый депозит — самый популярный у россиян способ сбережения средств.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, каждые 100 тысяч рублей, потраченные на покупку биткоина, к концу 2020 года принесли 354 тысяч рублей. Держатели золота получили 43 тысячи рублей. Россияне, инвестировавшие в иностранные акции, заработали 41 тысячу рублей.

Закупившиеся евро россияне на разнице курсов к декабрю прошлого года получили по 32 тысячи дохода на каждые потраченные 100 тысяч. Приобретавшие доллары — 19,9 тысячи рублей. Получили прибыль в 2,37 тысячи хозяева банковских вкладов в долларах, по депозитам в евро — 259 рублей.

Самым невыгодным стало создание рублевого депозита. До снижения ключевой ставки его доходность в крупнейших банках доходила до 7,3%. После — средний процент упал до 4,46%.

Стоимость биткоина 10 января упала почти на 10% и опустилась ниже отметки в 37 тысяч долларов. Еще 8 января он превысил стоимость единицы криптовалюты в 41 тысячу долларов.