Пенсионеров заставят платить за долги внуков в 2021 году

Сотни тысяч пенсионеров по всей России выступают заемщиками по кредитам для своих детей. Когда родственники перестают платить, долговые обязательства ложатся на плечи пенсионеров.

В России к концу 2020 году насчитывается около одного миллиона пенсионеров, которые имеют кредиты в финансовых организациях.

Летом этого года в Госдуме приняли закон, запрещающий взыскивать деньги с пенсионеров до 31 декабря 2020 года. Однако недавно сроки продлили до 1 июля 2021 года. Пожилые могут получить рассрочку по выплате кредитов и страховых взносов еще на полгода.

Доктор экономических наук Алексей Зубец считает, что ответственность за просроченные кредиты должны нести не только заемщики, но и банки, которые плохо проверяют платежеспособность получателя кредита. Но провальное субсидирование не остановит кредитные учреждения, которые продолжат одобрять займы пенсионерам.

С этим согласен эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев. Он считает, что банки поступают нечестно, когда требуют деньги от пенсионеров, вместо того, чтобы искать их молодых родственников.