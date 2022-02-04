Внештатным программистам захотели поднять максимальный годовой доход для самозанятости

Союз промышленников и предпринимателей выступил за то, чтобы поднять планку доходов для IT-специалистов, которые работают на дому, позволяющую им быть самозанятыми. Согласно их предложению, новый максимальный доход для самозанятых айтишников должен составить пять миллионов рублей. Об этой идее написали «Известия».

Сейчас максимальный доход для таких самозанятых составляет 2,4 миллиона рублей в год. Авторы инициативы предположили, что новый уровень максимального дохода позволит увеличить число лиц, работающих легально, что повлечет за собой рост уплаты налогов.

Вице-президент РСПП Сергей Мытенков заявил, что логично было бы применить эту норму ко всем самозанятым трудящимся, но нужно оценить все риски. Выделение IT-специалистов в отдельную группу оправдано тем, что часто они не привязаны к конкретному месту работы и геолокации, и поэтому уплату налогов контролировать сложнее.

Еще один фактор — высокие доходы IT-специалистов. Они часто получают больше 200 тысяч рублей в месяц, что превышает средние заработки остальных самозанятых.

Ранее «Газета.ru» писала, что доход разработчиков может достигать 800 тысяч в месяц. Такие суммы получают самые опытные специалисты. В материале издания можно ознакомиться с основными фактами об этой востребованной профессии.