Внешний долг России уменьшился с начала года

Внешний госдолг России с начала текущего года сократился на 2,6 миллиарда долларов. Об этом сказано в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении бюджета за I квартал 2022 года. Документ опубликован на сайте ведомства.

Внешний госдолг России, согласно докладу, по состоянию на 1 апреля составил 57 143,2 миллиона долларов. Это составляет 80,8% верхнего предела, равного 70,7 миллиарда долларов. Его размер, по сравнению с объемом на 1 января 2022 года, сократился на 2 558,8 миллиона долларов (4,3%).

В рублевом эквиваленте при этом государственный внешний долг с начала текущего года вырос на 369 470,1 миллиона рублей (8,3%), и на 1 апреля составил 4 804 890 миллиона рублей.

Росси в I квартале увеличила расходы на обслуживание своего внешнего госдолга на 41,2%, в долларовом на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение этих доходов объясняется ростом в отчетном периоде курсов иностранных валют к российской, а также выплатой 31 марта дисконта и накопленного купонного дохода в ходе частичного выкупа евробондов «Россия-2022».