21 декабря 2023, 15:51
Внешний долг России сократился на треть
Путин сообщил о сокращении внешнего долга России примерно на треть
Россия сумела сократить свой внешний долг примерно на треть, что стало очень важным показателем. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил президент Владимир Путин.
«Что очень важно, внешний долг России сократился примерно на треть. Его сокращают как наши ведущие компании, так и само государство. Возвращают вовремя кредиты, проводят такую политику, что их финансы делает более здоровыми и сбалансированными», — отметил он.
Реклама
Путин подчеркивал, что Россия не намерена ни от кого закрываться и изолироваться. Он призвал Европу и США не валять дурака в надеждах на то, что страна в итоге рухнет.
Глава государства также отмечал, что в 2024 году завершится реализация проектов, намеченных еще в 2018 году. Он призвал расширить горизонт новых проектов до 2036 года и определить новые цели развития, на которые есть запрос в обществе.
Россия
Владимир Путин
Реклама
Реклама