Деньги 21 декабря 2023, 15:51 Внешний долг России сократился на треть Путин сообщил о сокращении внешнего долга России примерно на треть РИА «Новости»

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Россия сумела сократить свой внешний долг примерно на треть, что стало очень важным показателем. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил президент Владимир Путин.

«Что очень важно, внешний долг России сократился примерно на треть. Его сокращают как наши ведущие компании, так и само государство. Возвращают вовремя кредиты, проводят такую политику, что их финансы делает более здоровыми и сбалансированными», — отметил он.

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Путин подчеркивал, что Россия не намерена ни от кого закрываться и изолироваться. Он призвал Европу и США не валять дурака в надеждах на то, что страна в итоге рухнет.

Глава государства также отмечал, что в 2024 году завершится реализация проектов, намеченных еще в 2018 году. Он призвал расширить горизонт новых проектов до 2036 года и определить новые цели развития, на которые есть запрос в обществе.