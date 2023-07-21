Деньги 21 июля 2023, 07:10 Внешний долг России к ВВП упал до минимального за всю историю ЦБ: внешний долг России к ВВП упал до минимального за всю историю значения в 15% РИА «Новости»

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Показатель внешнего долга России по отношению к ВВП по итогам первого квартала 2023 года опустился до минимального значения в истории в 15%. Об этом сообщила пресс-служба Центрального банка.

В мае объем задолженности по отношению к ВВП перед нерезидентами по итогам прошлого года составил 16,6%. Это был наименьший показатель с 1993 года.

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Однако в первом квартале 2023 года это значение продолжило сокращаться, опустившись до отметки в 15,45%. Внешний долг России, как корпоративный, так и государственный, на конец марта составлял 27,35 триллиона рублей или примерно 354,8 миллиарда долларов.

За современную историю страны максимальный уровень внешнего долга к ВВП зафиксировали в 1999 году, когда он составил 91%.

Ранее стало известно, что экономика России вошла в топ-10 крупнейших в мире впервые с 2014 года. Страна произвела услуг и товаров на 2,3 триллиона долларов по итогам 2022 года.