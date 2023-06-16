Деньги 16 июня 2023, 14:23 Внешнее управление вместо покупки. Глава ВТБ раскритиковал сделку с «Яндексом» Глава ВТБ Костин призвал не покупать «Яндекс», а передать во внешнее управление РИА «Новости»

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Покупка «Яндекса» по рыночной цене нецелесообразна. Глава ВТБ Андрей Костин заявил на полях ПМЭФ-2023, что следовало передать компанию во внешнее управление и вернуть, когда снимут санкции, сообщил «Интерфакс».

«Считаю, что вообще сделку не надо делать на таких уровнях. <…> Речь идет о рыночной сделке, американским инвесторам, за то, что у нас отобрали все», — сказал он.

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Андрей Костин напомнил, что решившие уйти из России иностранные компании обязали продавать активы с дисконтом в 50%. Однако владельцы «Яндекса» решили передать его консорциуму инвесторов по рыночной цене. Глава ВТБ раскритиковал такие условия и посчитал сделку несообразной.

Он посоветовал поступить по примеру финского энергетического концерна Fortum — передать активы государству во внешнее управление и вернуть прежним владельцам после того, как снимут санкции.

Акции дочерней компании Fortum перевели на баланс Росимущества 25 апреля. Владельцы назвали это нарушением своих прав как инвестора. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посчитал передачу активов законной.