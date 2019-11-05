Внедрение технологий Big Data ускорит рост экономики России
Внедрение технологий «больших данных» (Big Data) может ускорить рост экономики России на 0,3-2,4% к 2024 году. Такое мнение выразила руководитель стратегического комитета Ассоциации больших данных, управляющий директор Sberdata (подразделение Сбербанка) Мария Поликанова. Об этом сообщила газета «Взгляд».
Мария Поликанова отметила, что для развития «больших данных» в России необходимо решить ряд задач. Среди них возможность дистанционного предоставления согласия пользователей на использование данных, обработка персональных данных без прямого согласия владельца, цифровизация госданных, релевантных для больших данных и прочее.
«Вклад технологий Big Data в ВВП России может вырасти от 0,3% до 2,4% к 2024 году при условии выполнения ряда инициатив», — сказала она.
Рынок «больших данных» на конец 2018 года оценили в 45 миллиардов рублей, при этом с 2015 года отрасль ежегодно растет на 12%.