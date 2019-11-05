Внедрение технологий Big Data ускорит рост экономики России

Мария Поликанова отметила, что для развития «больших данных» в России необходимо решить ряд задач. Среди них возможность дистанционного предоставления согласия пользователей на использование данных, обработка персональных данных без прямого согласия владельца, цифровизация госданных, релевантных для больших данных и прочее.

«Вклад технологий Big Data в ВВП России может вырасти от 0,3% до 2,4% к 2024 году при условии выполнения ряда инициатив», — сказала она.

Рынок «больших данных» на конец 2018 года оценили в 45 миллиардов рублей, при этом с 2015 года отрасль ежегодно растет на 12%.