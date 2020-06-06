Вместо денег за отмененные концерты разрешили выдавать ваучеры

Учреждениям культуры дается полгода для компенсации билетов на отмененные события. Этот срок считается с момента выхода региона из режима повышенной готовности.

Ранее сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил на онлайн-совещании с Владимиром Путиным, что «билет — это договор, а обязательства по договору нужно выполнять». И у россиян будет две возможности: получить деньги за отмененное мероприятие или ваучер, по которому можно пойти на такой же концерт или спектакль без доплат.

По словам вице-премьера, на руках у россиян находятся более семи миллионов билетов и абонементов.

Театры, кинозалы, цирки, музеи и другие заведения не работают со второй половины марта из-за пандемии коронавируса. Кинотеатры, как ранее говорил Чернышенко, откроются в середине июля. Театры планируют открыть осенью. Зрители должны будут приходить в масках и сидеть на расстоянии друг от друга.