Вмешалась лейкемия. Что будет с Тинькофф без Тинькова?

По словам эксперта по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрия Голубовского, не многие знают, что Олег Тиньков не занимался операционной деятельностью компании.

«Уход лидера много значит для компании, но на самом бизнесе никак не скажется. Бизнес будет функционировать нормально», — поделился он.

По мнению эксперта, можно рассмотреть покупку акций банка. Меры, которые сейчас принимаются в мире по предоставлению денег для банковского сектора, позитивны.

«У владельцев компании также были планы экспансии (территориального расширения — прим. ред.) за пределы России. На глобальном уровне у них очень конкурентоспособная цифровая платформа», — рассказал эксперт.

Вместе с тем, он отметил, что эта инвестиция довольно рискованная. И рассматривать ее надо, как стратегическую.

«Рынок сейчас очень волатильный (изменчивый — прим. ред.). Если покупать — то с прицелом, на то, что просадка может быть на 10-20% из-за паники людей. Консервативным инвесторам я не советую входить в такой рынок», — рассудил Голубковский.

В целом, эксперт отметил, что личные трудности Олега Тинькова не скажутся на работе банка. Но тяжелая ситуации в мире может на него повлиять.

«В такой кризис надежен только Сбербанк. Если речь идет о вкладах больше застрахованной суммы (1,4 миллиона — прим. ред.). Я не советую в частный банк в такой ситуации нести деньги», — подчеркнул он.

Ведущий Бизнес FM, программы «Рынки» Владимир Левченко также отметил, что заявление об уходе Тинькова вряд ли скажется на банке. По его мнению, существенней отразится проигрыш в суде США.

«Тогда ему (Олегу Тинькову — прим. ред.) возможно придется продать часть бумаг, чтобы выплатить сумму штрафа. Так как он является владельцем существенного пакета акций — это окажет влияние на котировки (цену –прим. ред.)», — рассказал Левченко.

Однако эксперт назвал другую угрозу для Тинькофф банка — трудности малого и среднего бизнеса из-за введенной самоизоляции для нераспространения коронавируса.

«Большинство его клиентов — это мелкий и средний бизнес. Он, с большей долей вероятности не просто попадет под сильный удар, а вымрет из-за текущей ситуации», — отметил Левченко.

По его словам это будет более серьезной угрозой для банка, чем текущие действия Олега Тинькова.

«Очевидно, что они (действия — прим. ред.) направлены на избежание, либо сглаживания удара американской налоговой системы», — заключил он.

По мнению Левченко, вероятность того, что правительство поддержит в кризис Тинькофф банк мала.

«Шансов, что правительство будет помогать Тинькову, как Сбербанку и ВТБ не очень велики. Здесь риски присутствуют весьма серьезные. Чем больше будет продолжаться меры направленные на борьбу с коронавирусом, тем более серьезными будут последствия», — подытожил он.