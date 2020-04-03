    03 апреля 2020, 03:05

    Вмешалась лейкемия. Что будет с Тинькофф без Тинькова?

    Арина Гудилова, Ольга Нижельская

    Олег Тиньков заявил, что в ближайшие две недели покинет пост главы совета директоров. Права владений акций он передал в семейный траст. Сам он хочет больше внимания уделять своему здоровью. Недавно у него обнаружили острую форму лейкемии. Как это повлияет на банк, и остается ли Тинькофф надежным для россиян — разбирался «360».
    Вмешалась лейкемия. Что будет с Тинькофф без Тинькова?

    По словам эксперта по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрия Голубовского, не многие знают, что Олег Тиньков не занимался операционной деятельностью компании.

    «Уход лидера много значит для компании, но на самом бизнесе никак не скажется. Бизнес будет функционировать нормально», — поделился он.

    По мнению эксперта, можно рассмотреть покупку акций банка. Меры, которые сейчас принимаются в мире по предоставлению денег для банковского сектора, позитивны.

    «У владельцев компании также были планы экспансии (территориального расширения — прим. ред.) за пределы России. На глобальном уровне у них очень конкурентоспособная цифровая платформа», — рассказал эксперт.

    Вместе с тем, он отметил, что эта инвестиция довольно рискованная. И рассматривать ее надо, как стратегическую.

    «Рынок сейчас очень волатильный (изменчивый — прим. ред.). Если покупать — то с прицелом, на то, что просадка может быть на 10-20% из-за паники людей. Консервативным инвесторам я не советую входить в такой рынок», — рассудил Голубковский.

    В целом, эксперт отметил, что личные трудности Олега Тинькова не скажутся на работе банка. Но тяжелая ситуации в мире может на него повлиять.

    «В такой кризис надежен только Сбербанк. Если речь идет о вкладах больше застрахованной суммы (1,4 миллиона — прим. ред.). Я не советую в частный банк в такой ситуации нести деньги», — подчеркнул он.

    Ведущий Бизнес FM, программы «Рынки» Владимир Левченко также отметил, что заявление об уходе Тинькова вряд ли скажется на банке. По его мнению, существенней отразится проигрыш в суде США.

    «Тогда ему (Олегу Тинькову — прим. ред.) возможно придется продать часть бумаг, чтобы выплатить сумму штрафа. Так как он является владельцем существенного пакета акций — это окажет влияние на котировки (цену –прим. ред.)», — рассказал Левченко.

    Однако эксперт назвал другую угрозу для Тинькофф банка — трудности малого и среднего бизнеса из-за введенной самоизоляции для нераспространения коронавируса.

    «Большинство его клиентов — это мелкий и средний бизнес. Он, с большей долей вероятности не просто попадет под сильный удар, а вымрет из-за текущей ситуации», — отметил Левченко.

    По его словам это будет более серьезной угрозой для банка, чем текущие действия Олега Тинькова.

    «Очевидно, что они (действия — прим. ред.) направлены на избежание, либо сглаживания удара американской налоговой системы», — заключил он.

    По мнению Левченко, вероятность того, что правительство поддержит в кризис Тинькофф банк мала.

    «Шансов, что правительство будет помогать Тинькову, как Сбербанку и ВТБ не очень велики. Здесь риски присутствуют весьма серьезные. Чем больше будет продолжаться меры направленные на борьбу с коронавирусом, тем более серьезными будут последствия», — подытожил он.