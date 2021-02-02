Доллар против рубля. Советы аналитиков по выгодному вложению денег

Курс доллара на торгах 1 февраля превысил 76 рублей. Мнения экспертов, во что вкладываться в краткосрочной перспективе, разошлись. В беседе с «360» они посоветовали инвестировать как в доллар, так и в отечественную валюту.

Финансовый аналитик Владимир Левченко заявил, что неплохой вариант на ближайшие полгода — инвестиции в доллар.

«Локально рубль будет слабым в течение какого-то времени. <...> Лучше придерживаться твердой валюты. Сейчас это доллар. Но на полгода, не более того. Через полгода может начаться его масштабная девальвация», — заметил он.

Время валют, по мнению Левченко, постепенно заканчивается. Стоимость денег разрушается, а инфляция довольно сильна везде — по отношению и к доллару, и к рублю, и «к чему угодно».

«Не может быть выгодно вкладываться в какую-то валюту. Это заблуждение, которое <…> пытаются вселить в головы простых людей. Нужно заниматься повышением финансовой грамотности», — заявил аналитик.

Выгода, подчеркнул он, есть при закрытии сделки. Если человек куда-то вкладывается, то это всегда потенциальный риск. Строить долгосрочные прогнозы Левченко не стал.

Директор по инвестициям Банка ВТБ Сергей Королев заметил, что «краткосрочная перспектива очень туманна».

«Колебания в долларе, в евро и во всех валютах очень сильные. Краткосрочно я бы посоветовал вкладываться в российскую валюту и не думать лишнего», — сказал он.

Если же речь идет о перспективе на срок от двух до пяти лет, то «можно смело смотреть на доллар и евро». Королев объяснил, что уровень ВВП в развитых странах выше, а инфляции — наоборот, ниже.

«Только за счет этого будет обесцениваться рубль, и идти вверх доллар или евро», — заключил собеседник «360».