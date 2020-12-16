Вложения России в американские госбумаги достигли $6,1 млрд

В октябре Россия нарастила объем вложений в американские государственные ценные бумаги с 5,96 в сентябре до 6,1 миллиардов долларов. Стоимость выкупленных долгосрочных облигаций выросла с 2,6 до 3,4 миллиардов, краткосрочных — с 2,5 до 3,5 миллиардов долларов.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Минфина США. Резко сокращать инвестиции в американский госдолг Россия начала весной 2018 года. В марте текущего года она втрое снизила объем вложений по сравнению с февралем — с 12,58 до 3,85 миллиардов долларов. В апреле он увеличился до 6,85 миллиардов, в мае вновь сократился до 5,39 миллиардов долларов.

В тройку крупнейших держателей акций госдолга США входят Япония (1,26 триллиона долларов), Китай (1,05 триллиона) и Великобритания (443 миллиарда долларов).

Российские экономисты считают, что администрация избранного президента США Джозефа Байдена может в новом пакете антироссийских санкций отключить Москву от системы международных платежей SWIFT, запретить сделки с международными ценными бумагами и сократить участие мирового бизнеса в российских энергетических проектах.