Экономисты: растущие цены на газ не будут влиять на курс рубля

Высокие цены на газ не поменяют валютную выручку России и не будут влиять на стоимость рубля. Своими прогнозами доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов поделился с информагентством «Прайм».

«Дело в том, что у „Газпрома“, основного российского экспортера газа, не возникает дополнительной сверхприбыли от высоких цен на газ. Львиная доля экспортных поставок осуществляется по долгосрочным контрактам с негибкой ценовой формулой и не приводит к росту выручки „Газпрома“», — объяснил экономическую механику в данном случае эксперт.

Он считает, что для роста выручки предприятия и действительного усиления рубля нужно, чтобы стоимость газа оставалась высокой по крайней мере до следующего года.

Это происходит потому, что цены на топливо хоть и оказывают влияние на котировки биржи, но торги происходят по контрактам, которые были заключены раньше — еще до роста стоимости.

«Россия и „Газпром“ выигрывают в этой ситуации не в материальном плане, а скорее в деловом, демонстрируя Западу свою надежность как торгового партнера», — обозначил объективные плюсы ситуации эксперт.

Стоит помнить, что постепенно растущий рубль в этой ситуации сильно поддерживает еще и отношение к нему инвесторов.