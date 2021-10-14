Экономисты: растущие цены на газ не будут влиять на курс рубля
Финансист Лазарь Бадалов предупредил, что высокая цена на газ не будет повышать курс рубля
Высокие цены на газ не поменяют валютную выручку России и не будут влиять на стоимость рубля. Своими прогнозами доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов поделился с информагентством «Прайм».
«Дело в том, что у „Газпрома“, основного российского экспортера газа, не возникает дополнительной сверхприбыли от высоких цен на газ. Львиная доля экспортных поставок осуществляется по долгосрочным контрактам с негибкой ценовой формулой и не приводит к росту выручки „Газпрома“», — объяснил экономическую механику в данном случае эксперт.
Он считает, что для роста выручки предприятия и действительного усиления рубля нужно, чтобы стоимость газа оставалась высокой по крайней мере до следующего года.
Это происходит потому, что цены на топливо хоть и оказывают влияние на котировки биржи, но торги происходят по контрактам, которые были заключены раньше — еще до роста стоимости.
«Россия и „Газпром“ выигрывают в этой ситуации не в материальном плане, а скорее в деловом, демонстрируя Западу свою надежность как торгового партнера», — обозначил объективные плюсы ситуации эксперт.
Стоит помнить, что постепенно растущий рубль в этой ситуации сильно поддерживает еще и отношение к нему инвесторов.