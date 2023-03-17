Деньги 17 марта 2023, 16:09 Влияния спекулянтов на курс рубля на рынке не зафиксировали Глава Центробанка Набиуллина заявила об отсутствии нерыночного влияния на курс рубля РИА «Новости»

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Спекулятивных манипуляций по изменению курса рубля на валютном рынке специалисты Центрального банка не зафиксировали. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

Она подчеркнула, что изменения курса национальной валюты в марте связаны с большим количеством запросов перед завершением обращения срочных контрактов на бирже.

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«Действительно были движения курса [рубля], в середине марта особенно. Это связано с тем, что мы видели концентрацию открытых позиций в преддверии экспирации на бирже фьючерсных контрактов», — привел заявление Набиуллиной ТАСС.

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Она отметила, что колебания курса также могут происходить из-за снижения на рынке объемов доступной валюты.

После последних скачков Центробанк вместе с биржей рассматривает вопрос об изменении правил торгов, в том числе расширения время расчетов по фиксированным контрактам, чтобы нейтрализовать серьезные колебания курса рубля.

Набиуллина подчеркнула, что каждый случай анормального движения на рынке всегда становится предметом внимательного изучения для поиска спекулятивных манипуляций.