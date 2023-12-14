Деньги 14 декабря 2023, 11:41 Влияние золотых резервов на курс рубля сочли опосредованным Экономист Абрамов: подорожавший золотой резерв укрепит рубль при экспорте РИА «Новости»

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Увеличившиеся до рекордного показателя в 151,9 миллиарда долларов золотовалютные запасы России на укреплении рубля скажутся опосредованно только в случае экспорта накоплений со стороны государства. Об этом в комментарии Lenta.гu заявил кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте России Александр Абрамов.

Он пояснил, что при продаже за границу страна получит дополнительные потоки валюты, что сильнее укрепит рубль. Экономист добавил, что рост стоимости драгоценного металла также положительно скажется на представителях рынка, которые смогут продать золото государству по новым ценам.

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Абрамов подчеркнул, что сам не считает золото хорошим активом из-за его сильной волатильности. По его мнению, рекордные цены на драгоценный металл на мировых рынках постоянными не станут.

«Я боюсь, что по мере того, как будет восстанавливаться экономический рост в мире, золото будет падать в цене. Но в действующих условиях это одна из альтернатив сохранения средств для России», — заявил экономист.

Цены на золото обновили мировой рекорд в начале декабря и достигли в ходе торгов 2135 долларов за унцию. Обновленный показатель привел к подорожанию золотовалютных резервов России до рекордной суммы в 151,9 миллиарда долларов. При этом общие запасы государственной казны сократились на 16 тонн.