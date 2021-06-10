Влияние встречи Путина и Байдена на курс доллара оценили

Курс доллара может чуть снизиться или остаться на том же уровне при благоприятных результатах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Такой ход развития событий в беседе с «360» предсказал экономист и политолог Никита Масленников.

«Ожидания всегда рынок разогревают. Будет важно, как инвесторы и финансовые круги воспримут итоги встречи. Если не будет впоследствии какого-то усиления давления, какой-то антироссийской риторики, то доллар вполне может опуститься до 71-72 [рублей]. Если республиканцы выскажутся с резкой критикой Байдена, то это не думаю, что существенно подтолкнет рубль к ослаблению. Тогда останется в этом коридоре 72,5-73,5 [рубля]», — заявил Масленников.

По его словам, при худшем раскладе доллар будет стоить около 74 рублей. Он считает, что до конца лета, если политическая ситуация не ухудшится, доллар останется примерно на тех же позициях.

«С осени можем получить возвращение доллара на позиции 75-76 [рублей]. Некоторые коллеги предсказывают, что в 2022 году он будет стоить 80 с лишним. Это только в том случае, если начнется существенное сокращение программы количественного смягчения и руководители Федрезерва [США] дадут рынку четкую ориентацию, что они перейдут к повышению ключевой ставки», — резюмировал эксперт.

По курсу ЦБ доллар 10 июня стоит 72,04 рубля. Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве, на вилле Ла Гранж.