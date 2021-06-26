Влияние роста тарифов ЖКХ на цены в России оценили

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в июле может снизить годовую инфляцию и немного затормозить рост цен в России. Об этом заявил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

По словам специалиста, в начале июля инфляция ускорится, в среднем темпы роста цен могут оказаться ниже, чем в тот же период 2020 года. Отсюда и возможно некоторое снижение годовой инфляции, объяснил он в комментарии РИА «Новости».

«Поскольку доля тарифов в индексе цен невелика, в итоге мы можем и не увидеть существенных изменений в динамике цен», — добавил аналитик.

Аналитик подчеркнул, что продолжающийся рост продовольственных цен имеет большее значение для инфляции, чем тарифы ЖКХ.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России с 1 июля поднимутся в среднем на 3,3%, сообщало ИА Nation News. В Федеральной антимонопольной службе ранее заявили, что контролируют соблюдение предельных индексов во избежание необоснованного роста тарифов на ЖКУ.