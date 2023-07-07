Деньги 07 июля 2023, 12:58 Влияние резко изменившегося курса рубля на экономику России оценили в Кремле Песков: состояние экономики России хорошее и многообещающее, несмотря на курс рубля РИА «Новости»

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Курс рубля связан с текущей конъюнктурой, его скачки не повлияют на общую макроэкономическую ситуацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал на брифинге, что Владимир Путин не станет проводить по этому поводу внеплановых совещаний, сообщили «Известия».

«[Нынешний курс рубля] — дело текущей конъюнктуры. <…> Никаких сомнений в макроэкономической стабильности быть не может», — отметил официальный представитель Кремля.

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Состояние экономики, по словам Пескова, российский лидер обсудил на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Оно хорошее и многообещающее, показатели выше прогнозируемых. Дополнительных заседаний на эту тему президент проводить не планировал.

Курс доллара и евро несколько дней подряд бил рекорды. По данным Московской биржи, 6 июня стоимость американской валюты превысила 93 рубля, европейской — 101 рубль.

В Центробанке заявили, что это связано с внешней торговлей, Дмитрий Песков объяснил скачки спекуляциями на финансовом рынке.