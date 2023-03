Деньги 17 марта 2023, 16:27 Влияние банковских кризисов в США и ЕС не повлияет на Россию Набиуллина исключила влияние на финансовый сектор России кризисы банков в США и ЕС РИА «Новости»

Российский финансовый сектор не пострадает от охвативших Евросоюз и США банковских кризисов. Но сама ситуация сделала невозможными дальнейшие прогнозы по ситуации в мировой экономике. Об этом заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Она пояснила, что для мировой экономики риски рецессии существенно выросли, несмотря на улучшение ситуации, которое наблюдалось в последнее время.

«Прямого влияния на российскую финансовую систему нет, но сам по себе этот фактор добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории мировой экономики», — привел заявление Набиуллиной «Интерфакс».

Глава Центробанка добавила, что зарубежные регуляторы сейчас столкнулись с проблемой балансировки денежно-кредитной политики и рисками для финансовой стабильности.

«С одной стороны, мы видим уязвимость финансового сектора к процентному и другим рискам, с другой — текущее инфляционное давление остается повышенным», — подчеркнула она.

Единственный риск для России в сложившейся ситуации она увидела в снижении спроса на экспортные товары, который может произойти при замедлении мировой экономики. Это может привести к росту инфляции.

После банкротства ряда американских банков Федеральная резервная система США выдала финансовым организациям 164,8 миллиарда долларов на поддержание ликвидности. Повышенное увеличение денежной массы на рынке может спровоцировать рост инфляции.

Вкладчики продолжают закрывать свои депозитные счета после банкротства Silicon Valley Bank of California и Signature Bank of New York на прошлой неделе.