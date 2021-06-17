Власти захотели заморозить цены на бензин в России

Российские власти решили вернуться к идее заморозки оптовых цен на бензин и обсуждают возможность соглашений с нефтекомпаниями для их ручного регулирования. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что кабмин поручил Минэнерго рассмотреть целесообразность соглашений с производителями о заморозке цен на топливо. Предложения по этому вопросу должны быть подготовлены в течение ближайших одной-двух недель. Новак не исключил других возможных мер, в том числе ограничения экспорта бензина.

В 2018 году власти уже прибегали к соглашениям по ограничению розничных и мелкооптовых цен. Но затем ввели демпферный механизм, позволяющий за счет бюджета частично покрывать разницу между розничной и экспортной оптовой ценой. После этого соглашения отменили. Но было заявлено, что рост цен на заправках не должен превышать инфляцию.

Однако на фоне роста цен на нефть с начала 2021 года при инфляции в 3,7% бензин подорожал уже на 4,1%, согласно данным Росстата.

Ранее в Минэнерго исключили риск дефицита дизельного топлива на АЗС.