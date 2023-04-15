Деньги 15 апреля 2023, 02:41 Власти России зафиксировали переход от антикризисной программы к нормализации — СМИ «Коммерсант»: в России обозначили переход от «антикризиса» к нормализации экономики РИА «Новости»

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Минфин и Минэкономики на совместной коллегии зафиксировали переход от антикризисной программы поддержки экономики к ее нормализации. Власти рассчитывают на частную инициативу и вложения компаний в выполнении национальных целей развития, написал «Коммерсант».

При этом поддержка бизнеса называется в качестве основного приоритета государства. Но пока предложить предпринимателям новые механизмы такой поддержки правительство не готово.

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Минфин в своей стратегии ужесточит контроль за эффективностью уже выданных льгот и строже спросит с регионов, от которых центр ожидает значимых результатов.

Коллегия в сдвоенном формате ведомств не проходила с 2011 года. На заседании был представлен макропрогноз, из которого власти будут исходить при формировании нового бюджета. В списке приоритетов — технологический и финансовый суверенитет, опережающее развитие транспортной инфраструктуры, а также рост доходов населения и решение демографических проблем.

Москва намерена наращивать связи с дружественными странами и искать новых партнеров.

По словам главы Минэкономики Максима Решетникова, рост ВВП в 2023 году ожидается на уровне 1,2% вместо прогнозируемых в сентябре 0,8%. Этому поможет рост потребительского спроса на фоне снижения инфляции, отсутствие в этом году индексации тарифов ЖКХ, хороший урожай и увеличение доходов россиян на 5%.

Средний курс рубля в этом году оценен в 76,5 за доллар. В 2026 году ожидается ослабление валюты до 78,8 рубля.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экономика России справилась с санкциями и пандемией. Со второго полугодия 2022 года она показала рост.