Власти выделили еще 600 млн рублей на выплаты беженцам из ЛДНР и с Украины

Правительство выделило еще около 600 миллионов рублей на финансирование разовых выплат в размере 10 тысяч рублей приехавшим в Россию жителям ДНР, ЛНР и Украины. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передал ТАСС.

Дополнительные средства из резервного фонда правительства направят семи регионам. Воронежская область получит около 118,8 миллиона рублей, Белгородская — 86,7 миллиона рублей. Крыму выделят 88,9 миллиона рублей. Краснодарскому краю — 103,7 миллиона рублей. Ставрополье получит 61,6 миллиона рублей. Курской области выделят 59,5 миллиона рублей, Брянской — 118,8 миллиона. Общий объем трансфертов составит порядка 600 миллионов рублей.

Эвакуацию жителей ДНР и ЛНР в Россию объявили 18 февраля из-за рисков обострения ситуации в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин поручил выделить всем беженцам разовую помощь в размере 10 тысяч рублей. В конце марта такую же единовременную выплату начали получать пенсионеры и бюджетники, проживающие на освобожденных территориях Украины.