Власти вложат больше семи миллиардов рублей в развитие Курильских островов
Власти планируют вложить 7,4 миллиарда рублей в развитие Курильских островов в нынешнем году. Деньги возьмут из разных бюджетов, написала газета «Известия».
Всего на программу выделено около шести миллиардов рублей. Около полутора из них возьмут из федерального бюджета, остальную сумму из областного, а также частных инвестиций. Еще полтора миллиарда рублей добавят внебюджетные источники. Сумма, выделенная для Курил, будет в два раза больше предыдущей.
Планируется построить жилье, аэропорт, морпорт и создать условия для эффективного использования природного потенциала островов.