Власти вложат больше семи миллиардов рублей в развитие Курильских островов

Всего на программу выделено около шести миллиардов рублей. Около полутора из них возьмут из федерального бюджета, остальную сумму из областного, а также частных инвестиций. Еще полтора миллиарда рублей добавят внебюджетные источники. Сумма, выделенная для Курил, будет в два раза больше предыдущей.

Планируется построить жилье, аэропорт, морпорт и создать условия для эффективного использования природного потенциала островов.