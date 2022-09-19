Власти Турции оценили дальнейшее развитие платежной системы «Мир» в стране | 360°

Деньги 19 сентября 2022, 19:09 Поделиться Telegram

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Viber Власти Турции оценили дальнейшее развитие платежной системы «Мир» в стране Турецкий банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой «Мир» РИА «Новости»

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Крупнейший частный банк Турции Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой «Мир». Об этом сообщили журналисты телеканала Halk TV.

По их данным, на этот шаг пошли после заявлений о возможных санкциях Минфина США. Их хотят ввести против зарубежных финансовых институтов, которые сотрудничают с системой «Мир». При этом сам банк пока никаких комментариев не давал.

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Также стало известно, что власти Турции заверили в дальнейшей стабильной работе российской платежной системы «Мир». По их словам, страна не планирует минимизировать свою торговлю с Россией, несмотря на давление Запада.

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Это заявление источника из близкой к президенту Турции партии «Ватан» процитировали «Известия».

«Мы не думаем, что турецкие банки перестанут использовать „Мир“. Хотя турецкая банковская система — это один из наиболее связанных с Западом секторов, она будет продолжать использовать „Мир“», — сообщили собеседники издания.

По их словам, использование этой платежной системы является важным фактором для туристического сегмента страны.

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