Власти Турции оценили дальнейшее развитие платежной системы «Мир» в стране | 360°

Все новости

Происшествия

19 сентября 2022, 20:07

Терроризм стал государственной политикой Украины. России пора вспоминать уроки истории

Эксклюзив

19 сентября 2022, 20:05

Названа причина, по которой Клинтон мог вспомнить разговор с Ельциным о НАТО

Реклама

Мир

19 сентября 2022, 20:04

МИД Китая выразил протест после слов Байдена о помощи Тайваню в случае атаки

Путешествия

19 сентября 2022, 20:03

Россиянам предложили первые организованные туры в Северную Осетию

Подмосковье

19 сентября 2022, 20:03

Полную ревизию поездов Ярославского направления в Подмосковье проведут до конца октября

Общество

19 сентября 2022, 20:01

Мантуров призвал обсудить в сентябре включение алкоголя в параллельный импорт

Криминал

19 сентября 2022, 20:00

Убившего родителей в Турции россиянина задержали

Общество

19 сентября 2022, 19:50

Россиянам расскажут о нюансах родительства в рамках проекта «Меня волнует»

Подмосковье

19 сентября 2022, 19:49

Новый ФАП построят в Чехове

Деньги

19 сентября 2022, 19:09

Власти Турции оценили дальнейшее развитие платежной системы «Мир» в стране

Турецкий банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой «Мир»

Читать 360tv в

Крупнейший частный банк Турции Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой «Мир». Об этом сообщили журналисты телеканала Halk TV.

По их данным, на этот шаг пошли после заявлений о возможных санкциях Минфина США. Их хотят ввести против зарубежных финансовых институтов, которые сотрудничают с системой «Мир». При этом сам банк пока никаких комментариев не давал.

Реклама

Также стало известно, что власти Турции заверили в дальнейшей стабильной работе российской платежной системы «Мир». По их словам, страна не планирует минимизировать свою торговлю с Россией, несмотря на давление Запада.

Реклама

Это заявление источника из близкой к президенту Турции партии «Ватан» процитировали «Известия».

«Мы не думаем, что турецкие банки перестанут использовать „Мир“. Хотя турецкая банковская система — это один из наиболее связанных с Западом секторов, она будет продолжать использовать „Мир“», — сообщили собеседники издания.

По их словам, использование этой платежной системы является важным фактором для туристического сегмента страны.

Турция

Банки

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама