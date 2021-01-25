Власти РФ ограничат вывод взысканных средств за рубеж

Российские власти готовят законопроект о запрете прямого вывода взысканных средств за рубеж. Центробанк и Минюст РФ таким образом намерены пресечь один из основных способов отмывания денег.

Банковский регулятор и министерство юстиции совместно с участниками рынка прорабатывают поправки к действующему законодательству, согласно которым предлагается ввести ограничения на прямой перевод взысканных денежных средств по исполнительным документам на зарубежные счета. Предполагается, что это позволит перекрыть один из крупных каналов отмывания денег.

Юрлицам и гражданам для возмещения средств необходимо будет иметь счет в российском банке. Инициатива находится на стадии обсуждения, ведомствами рассматриваются также еще ряд предложений, сообщает РБК.

Банк России ранее обнародовал прогноз о снижении уровня инфляции на 2021 год. Согласно материалам ЦБ, по итогам прошлого года инфляция составила 4,91%, в текущем ожидается понижение показателя, который составит порядка 3,5-4%.