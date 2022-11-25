Деньги 25 ноября 2022, 08:40 Власти решили не поднимать ставку подоходного налога для уехавших из России Министр финансов Антон Силуанов: НДФЛ для уехавших россиян сохранят на уровне 13% РИА «Новости»

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В правительстве обсудили налоговый статус уехавших из России, но продолживших работать удаленно на отечественные компании. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что ставку НДФЛ для них могут оставить на уровне 13%. Об этом рассказал «Коммерсант».

По его словам, Минфин России склоняется к тому, чтобы не менять статус их резидентства. Уехавшие продолжат платить налоги по той же ставке, что и те, кто остался и также трудится. Он объяснил, что фактически они работают на родине, но из-за рубежа. Антон Силуанов добавил, что окончательное решение еще не приняли, этот вопрос обсуждают в правительстве.

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Нерезиденты в России платят НДФЛ по повышенной ставке 30% вместо 13%. Такой статус получают люди, которые больше 183 дней в году провели за пределами страны. Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ они подают сами.

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Сенатор Андрей Климов ранее предупредил, что все уехавшие из России смогут в любой момент вернуться, если не нарушали закон. Он сказал, что им не грозят правовые последствия спешного отъезда.