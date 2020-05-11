Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Для получения единовременной выплаты родители детей в возрасте от трех до 16 лет должны подать заявление на сайте Госуслуг или лично через отделение Пенсионного фонда России.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, никаких дополнительных справок представлять не нужно.

«Всего в нашей стране почти 22 миллиона детей в возрасте от трех до 16 лет. На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено почти 200 миллиардов рублей», — уточнил министр.

Все единовременные выплаты граждане начнут получать с 1 июня. За получением денег родители могут обратиться до 1 октября. Прием заявлений на сайте госуслуг начнется с 12 мая.

Единовременная выплата в 10 тысяч рублей — это только одна из мер поддержки граждан которую предложил сегодня Владимир Путин во время своего обращения к россиянам.

Также президент предложил в два раза увеличить размер «детского пособия» до 6750 рублей. А также ввести выплаты семьям, где растут дети от трех до семи лет. Родители, которые остались без работы получат по три тысячи рублей за каждого малыша. Семьи, где доход не превышает прожиточного минимума сразу получат 33 тысячи рублей за 11 месяцев.