    23 июня 2020, 22:35

    Власти раскрыли, во сколько бюджету обойдутся новые выплаты на детей до 16 лет

    Арина Гудилова

    На единовременные выплаты на детей до 16 лет выделят более 270 миллиардов рублей. Об этом сообщил Минтруд на своем официальном сайте.
    Власти раскрыли, во сколько бюджету обойдутся новые выплаты на детей до 16 лет

    В ведомстве отметили, что сейчас в стране больше 27 миллионов детей в возрасте до 16 лет. На каждого из них положено по десять тысяч рублей. Их начнут перечислять с 1 июля.

    «На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено более 274 млрд рублей. Для нее не требуется подавать заявление: средства будут перечислены родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет на основании данных, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда», — рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

    Отмечается, что те, кто еще не успел получить такие выплаты, смогут подать заявление до 1 октября. В этом случае ранее введенную выплату и новое единовременное пособие перечислят единой суммой.

    Пособие не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки, добавили в Минтруде.

    Владимир Путин подписал указ об очередной единовременной выплате на детей до 16 лет. Согласно ему, родители детей до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей на ребенка.