Власти раскрыли, во сколько бюджету обойдутся новые выплаты на детей до 16 лет

В ведомстве отметили, что сейчас в стране больше 27 миллионов детей в возрасте до 16 лет. На каждого из них положено по десять тысяч рублей. Их начнут перечислять с 1 июля.

«На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено более 274 млрд рублей. Для нее не требуется подавать заявление: средства будут перечислены родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет на основании данных, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда», — рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Отмечается, что те, кто еще не успел получить такие выплаты, смогут подать заявление до 1 октября. В этом случае ранее введенную выплату и новое единовременное пособие перечислят единой суммой.

Пособие не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки, добавили в Минтруде.

Владимир Путин подписал указ об очередной единовременной выплате на детей до 16 лет. Согласно ему, родители детей до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей на ребенка.