Власти раскрыли детали новой системы пенсионных накоплений

Новая система позволит россиянам самостоятельно формировать негосударственную часть пенсии. Для того, чтобы простимулировать интерес россиян к накоплению будущих выплат власти предусмотрели налоговые льготы. Всего будет три послабления. Если работник перечислит в накопительную часть пенсии не более 6% от своего дохода, то его освободят от выплаты НДФЛ по этой сумме.

Если сумма, которую работник хочет положить на свой накопительный счет, превышает 6% от дохода, то он может включить ее в социальный налоговый вычет, ограниченный 120 тысячами рублей.

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Есть льгота и для работодателя. Если он решит софинансировать накопительную часть пенсии своего работника, то он может вычесть эти расходы из налога на прибыль, но не более 6% от зарплаты работника. При этом сам вычет будет увеличиваться. В первые шесть лет на коэффициент 1,3, а после 1,6. Общая сумма вычета не может превышать 12% от расходов, которые идут на оплату труда работников.

Как пояснил заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов, все деньги на накопительной части пенсии будут иметь статус депозита, а значит, защиту гарантией Агентства по страхованию вкладов.

«Средствами управляют профессионалы, и за счет такого подхода к управлению длинными деньгами может быть получена доходность, превышающая доходность простых инструментов, того же самого депозита», — пояснил представитель Центрального банка.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев пояснил, что новая система пенсионного накопления позволит гражданам сформировать доходную часть своих будущих выплат.

«Это продукт, который позволит накопить на пенсию таким образом, чтобы это было, с одной стороны, доходно, с другой стороны — гарантированно, с третьей стороны — чтобы инфраструктура была организована таким образом, чтобы не возникало споров между гражданами и пенсионными фондами и чтобы всегда был ответ на вопрос, кто в этих спорах прав, кто виноват», — пояснил представитель министерства.

Вступить в гарантированный пенсионный план можно только добровольно. Договор вступит в силу после первого платежа, который участник программы определяет самостоятельно. Менять его он может сколько угодно раз. Кроме того, возможность полугодового «охлаждения», когда уже внесенные в систему средства можно вернуть обратно. Кроме того, накопленную пенсию можно завещать родственникам.

Действовать гарантированный пенсионный план начнет с 2021 года.