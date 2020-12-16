Власти, производители и магазины подписали соглашение о стабилизации цен

Власти, производители и ретейлеры подписали соглашение о заморозке цен. Как и предполагалось, магазины будут закупать сахар и масло по 36 и 95 рублей за один килограмм соответственно.

«Мы подписали соглашение с ключевыми производителями: на которых приходится около 90% рынка сахара и 85% рынка подсолнечного масла», — сообщил ТАСС глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

В розницу сахар будут продавать по 46 рублей, а подсолнечное масло по 110 рублей. Решение о сдерживании цен, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, несет краткосрочный характер. Цены будут действовать в течение первого квартала 2021 года. Следить за исполнением договоренностей будет Федеральная налоговая служба на основе информации онлайн-касс и Росстат.

Также создана межведомственная группа, которую возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ее состав утвердил Михаил Мишустин. Участники этой группы будут мониторить и оперативно реагировать на изменение цен на востребованные товары. Согласно поручению Мишустина, ситуацию будут отслеживать начиная с производства и заканчивая попаданием товара на прилавки магазинов. О проделанной работе все участники процесса будут докладывать ему лично в рамках еженедельных совещаний с вице-премьерами.