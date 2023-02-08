Деньги 08 февраля 2023, 10:18 Власти Приморского края выделили субсидии на автолавки для поддержки социальной торговли

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Заседание правительства Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко состоялось накануне в Кировском районе. В ходе мероприятия политики отметили значительный рост объемов социальной торговли. Об этом сообщил «Золотой Рог».

Министр краевой промышленности и торговли Сергей Калинин рассказал о росте количества социальных программ. Во многих торговых точках города реализуют местную продукцию.

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Для поддержки предпринимателей власти выделили средства, которые пойдут на субсидии для покупки автолавок или киосков типа «Купава».

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