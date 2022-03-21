Власти Приморья рассказали о подорожании сахара

Цена на сахар вырастет в торговых сетях Приморья на текущей неделе. Его стоимость будет варьироваться от 90 до 92 рублей за один килограмм. Об этом сообщил RT со ссылкой на главу Минпромышленности региона Сергея Калитина.

Владивосток будет приобретать сахар по 88 рублей за килограмм. Однако его итоговая цена будет определяться на бирже.

«Поэтому новые отгрузки будут с учетом дороги по 88 рублей. Мы планируем, что на полке это будет порядка 90—92 рублей», — рассказал Калитин.