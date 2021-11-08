Власти предложили признать майнинг предпринимательством

Майнинг криптовалют нужно официально признать предпринимательской деятельностью. Ей нужно присвоить ОКВЭД и регламентировать порядок налогообложения. Об этом газете «Известия» сообщили в Министерстве экономического развития, Министерстве энергетики и в Государственной думе.

«Признание майнинга предпринимательством позволит облагать доходы от такой деятельности налогом и, соответственно, увеличить доходы государственного бюджета», — заявили в Минэкономразвития.

Представитель ведомства отметил, что регулирование деятельности майнеров обсуждается с бизнес-сообществом. По итогам диалога должны появиться конкретные проекты в сфере добычи криптовалюты.

Директор департамента развития цифровой экономики Минэкономики Алексей Минаев высказал мнение, и государство и майнеры только выиграют от признания майнинга предпринимательской деятельностью. Власти получат дополнительный доход от налогов, а заработок майнеров станет более прозрачным.

Ранее стало известно, что мошенники заработали на фальшивой криптовалюте Squid по сериалу «Игра в кальмара» 3,3 миллиона долларов.