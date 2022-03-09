Россиян могут освободить от налога с процентов по банковским вкладам

Власти РФ предложили освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам более одного миллиона рублей за 2021–2022 годы. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства.

«Есть изменения, которые мы предлагаем внести в законодательство. В частности, освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают один миллион рублей», — заявил премьер-министр на заседании правительства РФ.

По словам Мишустина, изначально предполагалось, что с части дохода, полученного по всем таким депозитам, нужно заплатить налог 13%. При этом не имело значения, как были размещены средства: в одном или в разных банках. Норму ввели с 1 января 2021 года.

«После повышения ключевой ставки кредитные организации существенно увеличили проценты по вкладам, а значит, доходы по ним вырастут, как и сумма налога, которую нужно было бы уплатить в этом году. Отмена такой нормы не только на уплату процентов за прошлый, но и за текущий, 2022 год позволит поддержать граждан и помочь сохранить сбережения, что в нынешней ситуации особенно важно», — процитировали Мишустина «Известия».

Продолжается «работа по повышению устойчивости экономики в условиях усиления санкций», отметил премьер-министр.

Президент России Владимир Путин подписал закон о новом этапе амнистии капитала в РФ, который будет действовать с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года. Согласно документу, человек в этот период может представить в налоговую службу декларацию с данными об имуществе, собственником или фактическим владельцем которого он является.

К параметрам, применявшимся во время третьего этапа, добавится возможность декларировать наличные, а также не только ценные бумаги, но и другие финансовые активы, например фьючерсные договоры или опционы.