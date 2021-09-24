Сдержать рост цен на продукты планируют с помощью прямых контрактов между торговыми сетями и поставщиками. Такую схему рассматривают в Минпромторге, сообщил РБК со ссылкой на участников совещания, которое провел замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Источники сообщили, что Евтухов в ходе заседания поинтересовался у представителей сетей причиной подорожания продуктов. Те ответили, что поставщики в тендерах зачастую не дают более низких цен. Замминистра удивился, что ретейлеры заключают некоторые контракты не напрямую. Ему объяснили, что поставщики в ряде случаев готовы работать только на таких условиях.

Евтухов в связи с этим предложил рассмотреть возможность, чтобы заключение прямых контрактов торговых сетей с поставщиками стало обязательным. В настоящий момент закон о торговле не регулирует формат закупок.

Прямые контракты позволяют прописывать в них условия и цены поставок с учетом инфляции, объяснил изданию сотрудник одной из сетей. Такие договоры дают возможность заранее спланировать изменение цен, в том числе из-за сезонных факторов, однако они не учитывают колебания спроса и внешние обстоятельства.

Экономист Елена Воронкова ранее рассказала, какие товары могут подорожать к зиме.