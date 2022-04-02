Власти Польши признали эффективность российских мер по укреплению рубля

Российские власти предприняли эффективные меры по укреплению рубля, поддержав его курс, несмотря на западные санкции. Об этом сказал официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер, написало РИА «Новости».

«Рубль уже вернулся к своему уровню до начала спецоперации на Украине. Это доказывает, что меры российского правительства, к большому сожалению, эффективны», — заявил он.

Мюллер упрекнул в эффективности российской экономики слабые санкционные меры со стороны западных стран.

«Например, не ограничена полностью система SWIFT для банков России, хотя эта мера озвучивалась европейскими лидерами», — заключил он.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что санкции в отношении РФ нельзя отменять ни в коем случае, несмотря на издержки европейского бизнеса. В противном случае, подчеркнул политик, Европа покажет свою слабость.