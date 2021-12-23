Власти поддержали идею выплаты пенсий выпускникам школ без кормильца

Правительство с учетом замечаний поддержало законопроект о выплате пенсий выпускникам школ, потерявшим кормильца. Документ вводит дополнительные гарантии для россиян, которые достигли 18 лет и после школы решили поступить в вуз или колледж.

Проект предполагает, что выпускники смогут получить страховую пенсию по случаю потери кормильца задним числом за период с момента окончания школы до поступления, уточнил ТАСС.

Документ был принят Госдумой в первом чтении 7 декабря. Один из авторов инициативы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев пояснил, что пока выпускники, потерявшие кормильца, не получали пенсию в летние месяцы, потому что в школах учебный год заканчивается в июне, а учеба в вузе и среднем учебном заведении занятия начинаются 1 сентября.

«В результате <…> в промежутке между окончанием обучения в школе и поступлением в другое учебное заведение [такой выпускник] остается без средств к существованию», — отметил он.

При этом депутат указал на то, что этот период для молодых людей фактически является своего рода продолжением образовательного процесса, потому что абитуриенты готовятся к экзаменам, сдают их. Это требует времени и серьезных усилий.